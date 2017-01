"Teen Mom": Farrah Abraham nuda e senza freni per il nuovo sex tape

13:32 - Farrah Abraham, ex concorrente del reality show americano "Teen Mom", continua la sua carriera nel mondo del porno. Dopo l'esordio con il sex tape "Backdoor Teen Mom", la mammina è tornata con il sequel "Farrah 2: Backdoor and More". Nel trailer si vede la Abraham completamente nuda impegnata in acrobazie ginnico-erotiche a mezz'aria, avvinghiata ad una fune, e poi in alcune scene bollenti a cavalcioni di un uomo.

In realtà pare che "Farrah 2: Backdoor and More" non sia un vero sequel, ma una raccolta delle sequenze scartate nel primo film. "Si tratta di estratti del sex tape - ha rivelato una fonte al magazine "In Touch" - Lei non ha girato niente di nuovo, si tratta di vecchio materiale che Vivid sta lanciando solo adesso. Farrah è sconvolta da tutto questo".



Sembra infatti che la stellina della tv si sia già pentita di aver venduto alla casa di produzione pornografica il sex tape, che all'epoca le aveva fatto guadagnare ben un milione di dollari. "Ha reso difficile avere amici e una vita privata - ha confessato - Mi hanno usata per fare soldi. Se tornassi indietro non lo farei, quel video mi ha rovinato la vita".