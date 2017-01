Demetra Hampton, 'Valentina' festeggia 46 anni ed è più sexy che mai

11:35 - Grande festa a Roma per i 46 anni di Demetra Hampton, diventata famosa in Italia alla fine degli Anni Ottanta per aver interpretato la fotografa sexy Valentina. La modella e attrice americana (che all'epoca aveva 23 anni) diede vita sul piccolo schermo all'icona erotica dei fumetti, nata nel 1965 dalla matita di Guido Crepax. Dopo il successo della serie, Demetra si trasferì in Italia ma negli ultimi anni se n'erano un po' perse le tracce.

Eccola invece riapparire, splendida e sorridente, in un locale di Roma per festeggiare il suo compleanno fasciata in un abito dalla scollatura profonda. Al suo fianco il compagno Paolo Filippucci, la mamma arrivata direttamente dagli Stati Uniti e tanti amici; tra cui l'ex gieffina Floriana Secondi.