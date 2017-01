20 giugno 2014 Critics' Choice Television Awards, trionfo Breaking Bad e Orange Is The New Black Premi anche per il thriller tv "Frago" che si porta a casa tre statuette Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:29 - Parata di stelle al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles per la quarta edizione dei Critics' Choice Television Awards, i premi assegnati negli Stati Uniti alle migliori produzioni televisive. A trionfare sono state la stagione finale di "Breaking Bad" (miglior drama) e le folli detenute di "Orange Is The New Black"(miglior comedy). Nella sezione mini-serie ha trionfato invece il thriller "Fargo", che si è portato a casa tre statuette.

Per l'interpretazione maschile si è andati sul sicuro con un Matthew McConaughey fresco di Oscar, premiato nella categoria serie drammatica con "True Detective", e il 'recidivo' Jim Parsons nella sezione comedy, grazie al ruolo di Sheldon in "Big Bang Theory".



Per il secondo anno consecutivo trionfa anche Julia Louis-Dreyfus, miglior attrice comica con "Veep", mentre per l'interpretazione drammatica è stata eletta Tatiana Maslany ("Orphan Black").



A trionfare nella sezione mini-serie è stato il thriller "Fargo" della FX che si è aggiudicato il titolo di miglior show, miglior attore protagonista (Billy Bob Thornton) e miglior attrice non protagonista (Allison Tolman).