Chicca e Giovanni innamorati a Parigi

14:35 - Un bacio appassionato, sotto la Torre Eiffel a Parigi. Procede a gonfie vele la storia bocciata nella Casa del "Grande Fratello 13" tra Chicca e Giovanni. I due piccioncini cinguettano frasi sdolcinate dalla capitale dell'amore: "Se non ami, la tua vita passerà in un lampo" e postano selfie intimi per i fan su Instragam. Da poco sono andati a vivere insieme chissà che presto non annuncino anche le nozze. La luna di miele la stanno già facendo...