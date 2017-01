Barbara d'Urso lancia il suo “B magazine”

14:36 - "Questo è un giornale che voglio scrivere insieme a voi". Così Barbara d’Urso si rivolge alle lettrici nel primo numero del suo B Magazine, la nuovissima rivista che la vede protagonista in una nuova veste. Oltre alla tv e al blog, quindi, la d'Urso avrà un nuovo spazio per parlare con tutti i suoi fan. "Sono davvero emozionata all'idea di entrare in casa vostra in questo modo", ha commentato nel suo primo editoriale.

"Ora mi avete tra le mani" scrive emozionata Barbara, che su Instagram aveva fatto un conto alla rovescia per annunciare la novità. Ed ecco gli scatti della d'Urso in edicola con la sua rivista in mano, sorridente, che manda uno dei suoi famosi "carmelitasmack". La rivista parlerà di storie di vita, consigli domestici, nuove mode, ricette originali e tanti suggerimenti pratici, ispirati dalle vita quotidiana della conduttrice.



Dai consigli di cuore, "Ci meritiamo di essere amate. Fatti amare e ricambia il suo amore, come solo una cinquantenne sa fare!", ai trucchetti per la casa, "Sono una vera maniaca del bucato e non faccio toccare a nessun altro la lavatrice. Sarò all'antica ma, per ottenere il bianco che dico io, c’è solo la candeggina!", la d'Urso racconta la sua esperienza facendo di se stessa un esempio da seguire.