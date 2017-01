Annalisa pronta per il nuovo cd e per la tv: "Io giudice ad Amici? Andrei di corsa"

11:10 - Si prospetta un 2014 ricco per Annalisa Scarrone. Prima si è recata ad Amsterdam per l'anteprima del film "Toscaanse Bruiloft" (Matrimonio toscano) "perché "Tutto sommato", "Non so ballare" e l'inedito "Capirai" fanno parte della colonna sonora. Il cd precedente "Mentre tutto cambia" è uscito in Olanda, il nuovo cd arriva a breve anticipato da un singolo in primavera e poi un desiderio. "Io giudice ad Amici? Andrei di corsa!", dice a Tgcom24.

Com'è andata la presentazione in Olanda?

Molto bene. L'Olanda è un posto meraviglioso e soprattutto c'è una accoglienza pazzesca! Le persone ci tengono a farti sentire a casa. Poi sono andata all'anteprima del film e oltre ad aver cantato 'Tutto sommato' al pianoforte ho anche sfilato sul red carpet (scoppia in una risata, ndr) e ho conosciuto il cast al party. E' stata una esperienza bella e nuova.



Il tuo disco è stato tradotto?

No. Anche perché il regista Johan Nijenhuis si è innamorato di 'Tutto sommato' proprio in italiano. Durante una pausa delle riprese del film era seduto a un bar e ha ascoltato la canzone. Si è innamorato del brano e ha chiesto di me. Ecco come anche 'Non so ballare' e l'inedito 'Capirai' sono entrati nella colonna sonora.



E ora cosa accadrà?

Mi chiudo per tutto febbraio in sala di incisione per dar forma alle canzoni che ho scritto assieme ad autori famosi. Ho cambiato la squadra rispetto al disco precedente e inoltre mi esporrò come non ho mai fatto perché firmo anche io i pezzi del nuovo disco.



Quando pubblicherai il singolo?

Spero presto. Credo in primavera comunque.



Dalla musica alla tv. Andresti al serale di "Amici" come giudice al posto di Emma?

Moltissimo e penso che saprei consigliare o comunque fare da spalla ai ragazzi della mia squadra perché so cosa si prova ad affrontare le sfide. Insomma penso che coglierei al volo una opportunità interessante come questa al volo e non avrei problemi a fare il giudice.



Prendendo spunto dal film "Matrimonio Toscano", sei pronta a sposarti?

Assolutamente no. Non ci penso proprio.