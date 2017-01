Anna Paquin, sexy vampiro in viola

12:25 - Anna Paquin cambia look. Capelli viola, sguardo da "vampiro", l'attrice ha postato le foto su Twitter. Questa per "True Blood", la serie tv che l'ha resa famosa in tutto il mondo, sarà la settima e ultima stagione. L'attrice 32enne è pronta ad affrontare nuove avventure, intanto si mostra nostalgica con una mise che ricorda molto il suo personaggio. Che le manchi già Sookie Stackhouse?

D'altronde la serie tv le ha portato davvero fortuna. Oltre al successo, grazie a "True Blood" ha conosciuto l'amore. Sul set ha incontrato infatti Stephen Moyer che ha sposato. Dal matrimonio sono nati due figli: i gemelli Charlie e Poppy. Un po' di nostalgia è più che giustificata.