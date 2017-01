Ana Caterina Morariu: "Con Marco Bocci c'è intesa anche nelle scene hot"

12:14 - Ormai a "Squadra Antimafia" sono una coppia affiatata, tanto che tra Ana Caterina Morariu e Marco Bocci c'è un feeling speciale. La fiction di Canale 5 torna l'8 settembre in prima serata e l'attrice - che interpreta la poliziotta Lara Colombo - svela a "VeroTv" un piccante retroscena: "C'è sintonia anche durante le scene intime".

"Io e Marco prima di tutto siamo colleghi - racconta l'attrice 33enne - ci confrontiamo e ci spalleggiamo molto. Ma siamo anche amici. In otto mesi di riprese è normale che ci sia affiatamento, siamo diventati una grande famiglia. Trascorriamo più tempo sul set che a casa".



Imbarazzo per le scene di sesso? "No, mai. Siamo abituati a sdrammatizzare. Il clima sul set è goliardico. Ci divertiamo molto insieme. Ci aiutiamo a vicenda, non mettendoci in imbarazzo".