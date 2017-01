Amici 13, Giada: "La mia maturità preparata... in treno"

12:39 - Gli esami non finiscono mai e così, dopo le sfide di "Amici", ora Giada Agasucci sta affrontando anche la maturità. La cantante è infatti alle prese con l'esame di Stato e a "Dipiù" ha confessato che l'esperienza ad "Amici" le è stata molto di aiuto: "Ci hanno aiutato a gestire l'ansia e lo stress e così ho avuto meno paura di quello che avevo immaginato. Ho studiato sui treni, erano gli unici momenti che avevo per me".

Giada, arrivata quinta ad "Amici", è iscritta a ragioneria e sta sostenendo l'esame da privatista. " Era una vita che aspettavo la maturità, era un'ossessione - ha confessato la cantante - Ma sono rimasta stupita da me stessa perché ero malinconica, ma da un'altra parte ero felice che fosse finito tutto".



Un bel traguardo per Giada, che tra l'uscita dell'album e la promozione ha avuto ben poco tempo da dedicare ai libri: "Ho studiato sui treni, erano gli unici momenti che avevo per me. Neanche il giorno prima dello scritto ero libera, l'ho trascorso a Milano per girare il videoclip del nuovo singolo Strano amore. Gli scritti sono andati, ora mi resta la prova orale; poi dovrò solo attendere il verdetto".