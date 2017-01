Amici 13, Giada: "Nessuna antipatia per Deborah, Christian è come un fratello"

15:37 - Giada Agasucci della Squadra Blu di Miguel Bosé a soli 18 anni è riuscita a imporsi ad "Amici 13" con la sua voce cristallina. La cantante ha perso contro Deborah dei Bianchi: "Tra me e lei nessuna antipatia, solo sana rivalità", assicura a Tgcom24. I ragazzi con cui ha legato di più? "Alessio dei Dear Jack è fantastico, Christian è un fratello". La cantante sta già preparando il disco che uscirà il 3 giugno, anticipato dal singolo "Da Capo".

Ti aspettavi di perdere contro Deborah?

Mi sono resa conto, sin dalla seconda manche, che mi sarei ritrovata contro Deborah. E' stata una decisione strategica quella di Moreno. Il bilancio comunque è positivo anche se sono stata eliminata ho avuto l'occasione di esibirmi e di cantare come meglio potevo. Ho tirato fuori le unghie e sono cresciuta.



E' vero che Deborah non ti era molto simpatica?

Colgo l'occasione per smentire questa voce. E' normale quando ti ritrovi in due Squadre contrapposte che subentri un po' lo spirito di sfida e vedi le cose in maniera diversa.



Cosa ti piace e non ti piace artisticamente di lei?

Ha una bella estensione vocale anche se in alcuni momenti ho trovato che 'spingesse' un po' troppo, eccedeva.



In cosa pensi di essere cresciuta?

Con mia grande soddisfazione ho ricevuto i complimenti dalla giuria per la mia interpretazione. Era un mio cruccio perché sono entrata nella scuola mi rimproveravano per questo. Ho lavorato tanto e qualche risultato si è visto. Sono molto felice.



Hai duettato spesso con Alessio dei Dear Jack, che pensi di lui?

Non potevo desiderare partner migliore per duettare. Mi sono sentita molto a mio agio e il feeling tra noi mi pare fosse evidente. Ci completiamo molto vocalmente e spero che ci possano essere altre occasioni per cantare insieme. Alessio vive in un mondo tutto suo e ammetto che all'inizio non lo capivo e non avevamo un buon rapporto...



E dopo cosa è successo?

Piano piano si è aperto e ho avuto il privilegio di entrare nel suo mondo e di conoscerlo a fondo. E' una persona meravigliosa anche nelle piccole cose che fa. Quando sono uscita nell'orecchio mi ha sussurrato; 'Rimani sempre così, non cambiare mai'.



C'è un altro compagno con cui hai legato?

Christian. E' come un fratello per me. Gli voglio un mondo di bene e lo ammiro perché dice le cose con la massima sincerità ed onestà, senza filtri.



Stai preparando un disco?

Sì con la Sony. Appena uscita dalla scuola mi sono chiusa in sala di incisione. Dovremmo pubblicare l'album ai primi di giugno. Sono molto orgogliosa di questo lavoro, ci sono canzoni molto belle.



Chi vedi in finale?

Deborah sicuramente e i Dear Jack. Hanno fatto un buon percorso dentro la scuola. In particolar modo Alessio dopo le critiche iniziali ha saputo riscattarsi. Per il circuito danza spero vinca Christian.



C'è stato un flirt con Denny Lahome?

Smentisco categoricamente tutto.