"Amici 13": Sabrina Ferilli si commuove per Christian, la cantante Giada eliminata

09:04 - La cantante dei Blu Giada è stata eliminata all'ottava puntata di "Amici13". Dunque i semifinalisti sono: i cantanti Deborah e i Dear Jack capitanati da Alessio, i ballerini Christian e Vincenzo. Sabrina Ferilli si è commossa per Christian che ha danzato su una coreografia contro il bullismo. Appuntamento su Canale 5 con la semifinale, in prima serata domenica 25 maggio.

La puntata di sabato 17 maggio ha totalizzato 5.129.000 telespettatori con il 26.52% di share, aggiudicandosi il primato di miglior risultato della stagione su tutte le Reti.



PRIMA MANCHE: DEBORAH E VINCENZO SPICCANO TRA CANTO E DANZA - La prima manche è stata aperta dalla Squadra Bianca. Moreno ha messo in campo sia Deborah che Vincenzo e la sua partner Giovanna per una esibizione collettiva. La cantante si è cimentata con "Libertango" di Astor Piazzolla con padronanza e Vincenzo si è scatenato in un coinvolgente tango. Bosé ha risposto cantando assieme a Giada e Alessio dei Dear Jack su "Life is beautiful that way", tratto dalla colonna sonora de "La vita è bella" di Roberto Benigni, con partecipazione e in maniera convincente. Deborah poi per l'esibizione singola di canto ha eseguito la potente e malinconica "The Rose" di Bette Midler, mostrando un notevole spessore vocale e di essere pronta per la finale. "Quando nasce un amore" di Anna Oxa è il brano cantato da Giada, forse un brano troppo impegnativo per la sua giovane età anche se l'ha eseguito in maniera equilibrata. Il duetto di Squadra per i Blu ha visto insieme Giada e Alessio in una romantica e dolce versione di "Beauty and the beast" dalla colonna sonora dell'omonimo film d'animazione. Moreno ha poi schierato Deborah in duetto con Al Bano su "E' la mia vita" e "Nel sole".



Per il ballo Christian ha interpretato, ballando "The Show Must Go On" dei Queen. Poi Vincenzo si è cimentato con un medley dedicato al cinema italiano, senza la sua partner Giovanna. Infine arti marziali e danza hanno caratterizzato l'esibizione di Christian, mentre Vincenzo è stato catapultato nella Francia di fine 800. Da segnalare come quest'ultimo sia cresciuto artisticamente e abbia dimostrato anche di sapersi cimentare anche nel moderno, non solo nella sua specialità latino-americano.



SECONDA MANCHE: GIADA ELIMINATA E IN SEMIFINALE VANNO ALESSIO, CHRISTIAN, VINCENZO E DEBORAH - Anche la seconda manche è stata aperta da Moreno che ha cantato con Deborah in "Io che non vivo (senza te)". E naturalmente Bosé ha contrapposto i Dear Jack con un altro inedito "Irresistibile". Moreno con Deborah e Vincenzo hanno fatto rivivere le atmosfere del kolossal "Moulin Rouge". I Dear Jack hanno reinterpretato e riarrangiato "Solo" di Claudio Baglioni. A sorpresa Moreno si è cimentato con un free style dedicato a Gerry Scotti. "Anche se fuori è inverno" è l'inedito presentato da Deborah scritto da Fiorella Mannoia, Bungaro e Cesare Chiodo. Poi è apparsa Arisa per duettare con Alessio su "Meraviglioso amore mio", un mix di voci decisamente riuscito. Alla fine allo scontro finale si sono ritrovati Deborah e Giada e ad uscire è stata quest'ultima.



Il ballerino Vincenzo ha inaugurato la sezione danza con una esibizione singola di sirtaki, la tipica danza greca. Christian invece ha ballato su un capolavoro di Franco Battiato, "La cura", ispirato a storie di bullismo. Sabrina Ferilli, Garrison e Miguel Bosè si sono emozionati. "Ognuno di noi in qualche modo ha vissuto delle prepotenze", ha detto l'attrice. Poi Vincenzo per l'esibizione singola di ballo ha danzato su un ring sul "Bolero" di Ravel. Gerry Scotti ha mostrato di apprezzare la partner di Vincenzo, Giovanna: "Brava la voto!". Christian invece si è esibito in una coreografia ispirata a "Le relazioni pericolose" con in sottofondo "La sua bellezza" dei Modà.