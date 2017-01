Amanda Lear: "I ragazzi mi corteggiano, ma la solitudine è meravigliosa"

09:49 - Con il suo charme e la sincerità pungente, a 67 anni Amanda Lear, giudice tv di "Si può fare", sa come intrigare gli uomini. Nonostante i tabloid francesi le assegnino un toy-boy alla settimana, la Lear non ne vuol sapere. "Devo confessare che i ragazzi mi corteggiano ancora, ma io sto bene da sola. Non sono mai stata così felice - dice a "Nuovo" - Ormai la donna non ha più bisogno di un uomo per sentirsi realizzata".

"La solitudine è una cosa meravigliosa: puoi vestirti come ti pare, guardare in tv il tuo programma senza dover discutere - continua la Lear - Puoi entrare ed uscire di casa senza dover rendere conto a nessuno".



D'altra parte Amanda nella sua vita ha ben poco tempo da dedicare all'amore. Pienamente soddisfatta degli obiettivi raggiunti come cantante, pittrice, attrice e conduttrice; non rimpiange il fatto di non aver avuto figli e affronta serena il tempo che passa: "Lo accetto senza troppe ansie. Spero soltanto di invecchiare bene, senza malattie che mi costringano a rinunciare alla mia indipendenza".