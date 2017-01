Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria scatenate al Gay Village di Roma

11:39 - Dal "Grande Fratello 13" al Gay Village di Roma. Riecco la "coppia" della tv formata da Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria. Le due showgirl hanno infatti inaugurato la kermesse. Ale e Vladi si sono scatenate tra balli e selfie divertenti circondate da drag queen e uomini muscolosi a torso nudo. Una serata davvero "indimenticabile".

Quest'anno il Parco del Ninfeo all'Eur si trasformerà (fino al 13 settembre) in un vero e proprio Tempio dello Sport a tinte rainbow, con un architettura ispirata alle Olimpiadi dell'Antica Grecia. E per la campagna pubblicitaria sono state scelte le immagini di un bacio tra un calciatore e un boxeur, e tra una pallavolista ed una tennista, con la scritta "Chi è se stesso ha già vinto". La Marcuzzi e Luxuria (che della kermesse è direttrice artistica) non potevano mancare.