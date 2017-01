Adam Levine, nuova chioma biondo platino

11:24 - Colpo di testa per Adam Levine, frontman dei Maroon 5 e coach dell'edizione americana di "The Voice", che ha scelto il biondo platino. Il cantante ha pubblicato su Twitter la foto della sua nuova chioma ossigenata, abbinata ad una canotta di teneri micini. Nonostante il look non sia proprio da duro, Levine dal social lancia uno sguardo intrigante alle sue fan a fianco della fidanzata, la modella 24enne Behati Prinsloo.

Il passaggio da moro a biondo è un salto nel buio e non sempre i risultati sono quelli sperati. Lo sa bene Johnny Depp che, per esigenze di copione, ha trascorso qualche mese con i capelli color polenta. Il nuovo look sembrava non piacere neanche al diretto interessato, che appena ha potuto è tornato subito al suo colore originale.



Nel caso di Levine la svolta da moro a biondo non sembra essere dovuta ad esigenze lavorative ma piuttosto a motivi sentimentali, almeno a giudicare dal sorrisetto soddisfatto della fidanzata. Che sia proprio lei l'esecutrice materiale di questo efferato delitto al buon gusto?