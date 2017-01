24 settembre 2014 "Tu sì que vales", Checco Zalone nel cast Il 4 ottobre si parte su Canale 5 in prima serata: tra i giudici popolari anche Alessandra Amoroso e Gigi Buffon Tweet google 0 Invia ad un amico

11:45 - E' ufficiale, si parte il 4 ottobre. E' tutto pronto per il nuovo show del sabato sera di Canale 5 "Tu sì que vales". Tv Sorrisi e Canzoni svela anche i nomi dei giudici popolari che si alterneranno durante le serate. Se alla prima puntata ci sarà Francesco Totti, pare che ad affiancare Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi oltre ai presentatori Belen Rodriguez e Francesco Sole, arrivino Checco Zalone, Alessandra Amoroso e Gigi Buffon.

Non solo. Sempre secondo il settimanale sarebbe stato contattato il sindaco di Torino Piero Fassino, anche se la sua partecipazione non è stata ancora confermata. Lo show di Canale 5 mette a disposizione il palcoscenico per chiunque voglia esibirsi a ritmo di una clessidra speciale...