"The Audience": cinquanta persone danno consigli sulla tua vita

09:40 - Al centro di "The Audience" ci sono 50 persone - divise tra uomini e donne - che seguono la vita di un protagonista per un'intera settimana. Riusciranno a risolvere tutti i suoi dilemmi personali da "devo lasciare il mio lavoro" a "meglio la convivenza o il matrimonio"? E' uno dei nuovi format che Mediaset proporrà nella nuova stagione televisiva.

Il programma dunque mette al centro perfetti sconosciuti che avranno la possibilità di scoprire giorno per giorno i problemi e le circostanze personali del protagonista. In questo modo, insieme, sarà possibile avere un quadro completo per aiutare a render migliore la sua vita con preziosi consigli. Non mancheranno momenti difficili in cui verranno a galla sia l'angoscia che alcune rivelazioni scottanti dei "prescelti".