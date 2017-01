4 settembre 2014 "Squadra Antimafia 6" al via e già si prepara la settima edizione Le puntate in onda su Canale 5 dall'8 settembre in onda anche su Mediaset Connect Tweet google 0 Invia ad un amico

17:57 - Cresce l'attesa per il ritorno di "Squadra Antimafia" su Canale 5 dall'8 settembre per dieci puntate. Dopo aver raccontato nel corso degli anni le varie sfumature del potere mafioso e delle attività ad esso connesse, dal riciclo dei rifiuti tossici agli interessi nel campo delle energie alternative, fino ai rapporti con la politica, la nuova stagione di Squadra Antimafia si concentra sul tema delicato e oltremodo attuale dei rapporti tra mafia e istituzioni. Da quest'anno sarà possibile seguire le puntate su Mediaset Connect.

SQUADRA ANTIMAFIA 7 LE ANTICIPAZIONI - Dopo che la sesta serie avrà visto la sfida della misteriosa entità chiamata Crisalide dietro la quale si intravedono le manovre di settori deviati dello Stato e l’ascesa della famiglia mafiosa dei Ragno, nella settima serie il gioco si farà ancora più pericoloso per Domenico Calcaterra e la sua squadra. Gli enormi interessi che stanno dietro la costruzione di una gigantesca infrastruttura energetica internazionale in Sicilia, alzeranno il livello dello scontro, mettendo a repentaglio la vita dei nostri protagonisti. A supportare la squadra verrà chiamato un nuovo abile vicequestore, Davide Tempofosco (Giovanni Scifoni), che insieme ad una esperta analista finanziaria, Emma Cantalupo (Daniela Marra) - la cui storia personale si intreccerà imprevedibilmente con le indagini della Duomo - cercherà di scoprire chi si cela dietro questi traffici di denaro sulle cui tracce si muoveranno le maggiori famiglie mafiose della Sicilia, dai Maglio ai Corvo. E non poteva mancare la regia occulta di Filippo De Silva che ancora una volta manovrerà sul sottile crinale tra mafia, servizi e poteri forti.