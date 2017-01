18 giugno 2014 "Jersey Shore", Mike The Situation Sorrentino arrestato per rissa La star del reality ha avuto uno scontro con il fratello e presto tornerà in tv Tweet google 0 Invia ad un amico

12:54 - Mike "The Situation" Sorrentino, diventato celebre per il reality trash "Jersey Shore", è stato arrestato dopo una rissa con il fratello al centro d'abbronzatura Boca Tanning Salon a Middletown, nel New Jersey. Come riferisce il sito americano TMZ, Mike sarà libero su cauzione di 500 dollari. Ma qualcuno sospetta sia una mossa pubblicitaria dal momento che tornerà in tv dal 15 luglio con il suo nuovo reality "The Sorrentinos".

Sorrentino, 31 anni, è diventato famoso per i suoi addominali e l'aggressività sfoderati in "Jersey Shore", andato in onda su Mtv tra il 2009 e il 2012. Le altre protagoniste altrettanto famose del reality erano Nicole "Snooki" Polizzi e Jenni "Jwoww" Farley.