"Amici 13", Sara: "Il flirt con Denny? No comment, ora penso alla musica"

10:01 - Dalla stanzetta di casa sua con qualche video musicale condiviso sul Web al grande palco del serale di "Amici 13". Sara Mattei non dimenticherà facilmente le emozioni provate durante i cinque mesi di permanenza nella scuola più famosa d'Italia. La cantante tornerà a farsi viva sul Web, pensa a un disco ma non si sbilancia sul flirt con Denny, anche lui uscito settimana scorsa: "No comment".

Cosa hai imparato da questa esperienza?

Anzitutto ho conosciuto meglio me stessa e ci sono cose che mi porterò dentro per tutta la vita. Ero chiusa nel mio mondo, nella mia stanzetta e nel mio canale YouTube e tutto d'un tratto mi sono ritrovata catapultata in una grande realtà televisiva...



Com'è stato l'impatto?

Molto forte ed è proprio in quel momento che ho fatto un grande lavoro per cercare di superare la mia timidezza. Pensa che non riuscivo nemmeno a guardare negli occhi le persone. In questo la maestra Grazia Di Michele mi è stata di grande aiuto. Ci siamo fatte delle grandi chiacchierate.



Quanto ti hanno aiutata i tuoi compagni?

Sono stati fondamentali. Mi hanno sopportata e supportata lungo il mio percorso e devo tantissimo a loro. Se sono riuscita ad arrivare al serale lo devo al loro incoraggiamento anche nei momenti difficili in cui pensavo di lasciare tutto quanto, ma poi alla fine ho capito che la mia forza iniziava proprio in quel momento.



Si è vociferato di un tuo flirt con Denny, cosa puoi dirci?

Preferirei non parlarne ma posso solo dire che dentro la scuola ci siamo aiutati a vicenda moltissimo.



E ora cosa accadrà nella tua vita?

Tornerò a incidere qualche canzone e pubblicarla sul Web e poi vorrei proporre in Italia un progetto discografico innovativo...