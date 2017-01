"Amici 13", Kekko dei Modà invita i Dear Jack negli stadi

16:38 - I Dear Jack, band rivelazione di "Amici 13" classificata al secondo posto e vincitrice del Premio della Critica, apriranno i due concerti negli stadi dei Modà: l'11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 luglio a San Siro, Milano. L'annuncio è stato dato proprio da Kekko Silvestre durante la finalissima del talent show.

"Ad Amici abbiamo fatto un’esperienza bellissima crescendo sia dal punto di vista artistico che umano. Siamo pronti per cominciare da qua, questa non è una sconfitta per i Dear Jack e ora siamo pronti a lavorare sul serio", dice Alessio il frontman dei Dear Jack.



La vera vittoria per i Dear Jack è arrivata con il successo radiofonico e discografico piazzandosi primi per la seconda settimana nella classifica degli album più venduti in Italia, con oltre 100mila copie distribuite di “Domani è un altro film – Prima parte” e scorte esaurite ovunque. Non è mai successo che un artista in gara in un talent show riuscisse a centrare il primo posto ancor prima della fine del programma.