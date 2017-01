"Zelig", grande show per i vent'anni con Michelle Hunziker e Christian De Sica

"Zelig" festeggia 20 anni con 4 serate celebrative che in andranno in onda su Canale 5 a dicembre. A condurre lo show - come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni" - saranno Michelle Hunziker e Christian De Sica. Ma ci sarà anche una grande sorpresa: sul palco, oltre ai comici che si sono succeduti e si sono fatti conoscere grazie al programma, salirà anche Ligabue. Sua è infatti la sigla, "Certe notti", della prima edizione,