"Wind Summer Festival": da Ghali a Emis Killa, i rapper scaldano Canale 5

Da Ghali ai Thegiornalisti, da Emis Killa a Loredana Bertè con i Boomdabash: la musica dell'estate è pronta a riaccendere Canale 5. Giovedì 19 luglio, in prima serata su Canale 5 (in contemporanea su Radio 105) va in onda il terzo appuntamento con il "Wind Summer Festival". A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia.