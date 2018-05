"Verissimo" chiude una stagione da record, Scheri: "Vanto editoriale di Canale 5"

Si è chiusa sabato una stagione record per "Verissimo". Ogni settimana, il programma condotto da Silvia Toffanin è risultato leader incontrastato della sua fascia d’ascolto con una media di 2.676.000 spettatori, pari al 20,8% di share (+8% rispetto all'edizione precedente). "Un grande successo in termini d'ascolto ma soprattutto un vanto editoriale per Canale 5" commenta il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri.