"Tu si que Vales" vola verso la finale

08:33 - Stasera penultimo appuntamento con "Tu si que Vales", lo show di successo del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen e Francesco Sole. Al comando della giuria ancora una volta schierati: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudi Zerbi che con le loro bacchette magiche intervengono sul tempo delle performance dei concorrenti a seconda del valore delle singole esibizioni. Consacrata ufficialmente come portavoce della giuria popolare Mara Venier.

La giuria e il pubblico a casa hanno visto succedersi sul palco di "Tu si que Vales" performance nazionali e internazionali che provocano dall’ammirazione per le capacità tecniche dimostrate all’allegria di performance più divertenti e spericolate, dall’empatia per le esibizioni più toccanti allo stupore per numeri inediti mai visti nella tv italiana.



Conosceremo i nomi dei finalisti in gara sabato 29 novembre. Solo uno di loro si aggiudicherà il montepremi di 100mila euro.