"True Detective": arrivano Rachel McAdams e Kelly Reilly

12:50 - Dopo l'annuncio della coppia Colin Farrell-Vince Vaughn, il cast di "True Detective" si arricchisce con una coppia di bellezze mozzafiato. Rachel McAdams sarà infatti la protagonista femminile della seconda stagione, nei panni dell'inflessibile e determinata detective Ani Bezzerides. Kelly Reilly interpreterà invece Jordan, la moglie dell'investigatore Frank Semyon (Vince Vaughn).

Confermato anche Taylor Kitsch per il ruolo di Paul Woodrugh, un veterano di guerra in fuga da un passato doloroso. Dopo il successo della prima stagione, che ha addirittura mandato in tilt il server dell'HBO nell'episodio finale, il creatore Nic Pizzolatto torna con una storia slegata da quella precedente.



Nella prima stagione la coppia di agenti formata da Rust (Matthew McConaughey) e Marty (Woody Harrelson) aveva infatti inseguito un serial killer per le paludi della Louisiana, con una caccia al'uomo durata quindici anni. Il nuovo ciclo di episodi sarà invece ambientato in California e avrà tre protagonisti.