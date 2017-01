"Temptation Island" al via tra amore e provocazioni

Dopo il grande successo della prima stagione torna su Canale 5 dal 25 giugno ogni giovedì alle 21.10 per sei settimane Temptation Islnad, il docu-reality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. A commentare il viaggio nei sentimenti e nelle emozioni delle sei coppie protagoniste, che per 21 giorni saranno tentate da provocatori e provocatrici, si conferma Filippo Bisciglia.

Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all'interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all'esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante; con un interrogativo su tutti: sono felice nella mia vita di coppia? Lontani dalla rassicurante routine e dalle abitudini consolidate del loro ménage, le coppie vivranno separate per 21 giorni: gli uomini soggiorneranno con dodici giovani donne single e altrettanto faranno le compagne, che divideranno il loro periodo di distacco con dodici uomini single.

Vero protagonista di Temptation Island è il Falò. E' questo l'appuntamento fisso - il più atteso ma allo stesso tempo temuto - che segna davvero i giorni sul calendario della vita del villaggio. È' davanti al falò, infatti, che i protagonisti avranno modo di avere una cronaca per immagini di ciò che il partner sta vivendo lontano da loro.



Filippo Bisciglia – narratore del programma e confidente delle coppie – mostrerà a ciascuno dei dodici protagonisti alcuni filmati,con gli estratti più salienti della vacanza "forzata" della propria dolce metà. Per alcuni di loro sarà il banco di prova per fare i conti con la gelosia, la possessività, la scarsa fiducia, mentre altri prenderanno consapevolezza di quanto sia solido il proprio rapporto.