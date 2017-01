"Teen Festival", da Kendall dei Big Time Rush a Valentina di "Amici"

Ma il cast non si ferma qui: ci saranno anche rapper amatissimi come Ensi e Raige, un big degli Youtuber come Favij. E poi altri protagonisti di serie come Micaela Riera di "Cata e i misteri della sfera" e Candela Vetrano di "Super T, schiappe alla riscossa". Kendall Schmidt per l'occasione sarà accompagnato dal suo gruppo, gli Heffron Drive. Dopo il "Teen Festival" Kendall farà una serie di date in acustico.



LE DATE DI KENDALL SCHMIDT CON GLI HEFFRON DRIVE

- mercoledì 2 dicembre: PALERMO Teatro Golden

- giovedì 3 dicembre: CATANIA Teatro Metropolitan

- venerdì 4 dicembre: VERONA Teatro Alcione

- sabato 5 dicembre: TORINO (Borgaro Torinese) Teatro Atlantic