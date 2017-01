"Squadra Antimafia", Giulio Berruti: poliziotto e seduttore

A settembre lo vedremo su Canale 5 in "Squadra antimafia - Il ritorno del boss". Giulio Berruti interpreterà un nuovo personaggio: l'affascinante Carlo Nigno, di cui rivela: "Ha un punto debole, le donne!" In esclusiva su "Tv Sorrisi e Canzoni" si racconta: "Erano anni che volevo far parte di un progetto così e mettermi alla prova in un film tv d'azione".