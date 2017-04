Se non fosse stato così mingherlino, forse la sua strada sarebbe stata ben diversa da quella odierna e, invece di far sognare migliaia di ragazze, sarebbe potuto essere l'idolo sportivo di migliaia di ragazzi. Non lo sapremo mai. Ma una cosa è certa: quando era un bambino, Moreno Donadoni, conosciuto come "rapper Moreno" amava follemente il calcio. Solo che, come racconta sua mamma ai microfoni di "Domenica Live", era troppo basso per poterlo praticare a livello agonistico: "Non riusciva ad andare a giocare nelle squadre più importanti perché era sempre il più piccolino". Quindi, un ricordo: "Una volta, al termine della visita medica annuale per l'iscrizione al club cittadino, mi ha chiesto: "mamma, anche il dottore ha detto che sono basso, non è che diventerò un nano?", così gli ho risposto: "Ora ti compro il cappellino di Valentino Rossi: lui non è alto ma è lo stesso un campione" e Moreno, sorridendo mi ha risposto: "Speriamo che resti un nano, così mi farai altri bei regali".

Poi la signora ha confessato al figlio una cosa: "Ricordi quel paio di mutande di Beckham che custodivi gelosamente come un cimelio? L'ho buttato via per sbaglio... Puoi perdonarmi?"