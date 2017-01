"Sex and the City", Mr. Big si sfoga: "Quanti uomini aveva Carrie? Era una tr***!"

Il tira e molla tra Carrie Bradshaw ( Sarah Jessica Parker ) e Mr. Big ( Chris Noth ) ha tenuto banco per tutte e sei le stagioni di " Sex and the City ". Il pubblico ha sempre tifato per la protagonista, ma ora l'interprete di Mr. Big non vuole più passare per il 'cattivo' della situazione. "E' sempre stato onesto, non l'ha mai tradita - si è sfogato sul sito News.com.au - Lei invece quanti partner aveva? Era una tr***".

"Sex and the City" è finito da anni e l'attore non ha mai nascosto un pizzico di vergogna per aver interpretato un personaggio così superficiale come Mr. Big. Tuttavia Noth non si tira indietro quando si tratta di difenderlo da accuse ingiuste: "Era lei che continuava a volerlo diverso. Lui è sempre stato onesto riguardo se stesso, non l'ha mai tradita. Quando la relazione è finita lui si è sposato mentre lei... quanti partner aveva? Era una tr**! C'è l'idea sbagliata che fosse Carrie la vittima, ma non è vero. Era una donna forte e intelligente".



Inutile dire che i fan si sono immediatamente mobilitati per difendere l'onore di Carrie. A smorzare la polemica è intervenuto il creatore dello show Michael Patrick King spiegando che l'attore "stava chiaramente scherzando. So quanto è affezionato a Sarah Jessica Parker, in quanto attrice e in quanto amica".