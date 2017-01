09:48 - "Sex and the City" ha divertito e commosso un'intera generazione di ragazze, ma a dieci anni dalla fine della serie cult sono ancora tante le sorprese e le curiosità da scoprire. Come il motivo per cui la protagonista Sarah Jessica Parker (Carrie) non appare mai nuda o perché la quinta stagione, a differenza della altre cinque, è composta da soli otto episodi.