Sarah Jessica Parker dopo "Sex And The City" un nuovo ruolo in tv

09:34 - Addio tacchi alti e party super-esclusivi. A dieci anni dalla fine di "Sex and the City" Sarah Jessica Parker (aka Carrie Bradshaw) è pronta per un'interpretazione decisamente meno glamour nella serie tv "Busted". L'attrice è infatti stata scelta dalla casa di produzione Sidney Kimmel Entertainment per il ruolo da protagonista, una giornalista di Filadelfia alle prese con un caso di corruzione politica.

"Busted" è tratto dal libro-inchiesta Busted: A Tale Of Corruption And Betrayal In The City Of Brotherly Love scritto a quattro mani da Wendy Ruderman e Barbara Laker, reporter del Philadelphia Daily News. A partire dal 2009 la coppia di giornaliste denuncò il più grande caso di corruzione della polizia che abbia mai riguardato Filadelfia, pubblicando una serie di articoli che valsero loro il Pulitzer.



Per i dialoghi è stato chiamato Don Roos ("Io & Marley"), mentre alla regia ci sarà David Frankel ("Il diavolo veste Prada"). "Wendy e Barbara nel loro libro hanno raccontato i fatti in modo eccellente. Siamo emozionati di poter realizzare questo progetto - ha fatto sapere il presidente della SKE Jim Tauber - Sarah Jessica, David Frankel e Don Ross sono una combinazione perfetta. Non avremmo potuto essere più felici",