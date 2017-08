"Sex and the city", l'autrice: "Carrie e Mr. Big mai insieme nella vita reale"

In un'intervista al The Guardian, Candace Bushnell, autrice della rubrica a tema sessuale pubblicata sul New York Observer e confluita nel libro dal quale poi è stato tratto "Sex and the City", si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardo alla serie cult: "Nella vita reale, credo, Carrie e Mr. Big non avrebbero mai potuto stare insieme", ha ammesso l’autrice, aggiungendo: "Il loro amore è stata una questione di affari".