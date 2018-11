Sarah Jessica Parker, la star di "Sex and the city" costruirà mega villa nel Village di New York

Non sappiamo se aver tenuto incollati milioni di telespettatori davanti a "Sex and the City" porti dei benefit nella vita reale, ma Sarah Jessica Parker avrà un privilegio concesso a pochi newyorkesi: vivere in una dimora di quasi 1300mq in una delle zone più esclusive il West Village. Secondo il New York Post, l'ex Carrie Bradshaw e il marito, Matthew Broderick, stanno per costruire una casa unendo due edifici acquistati nel 2016 per 35 milioni di dollari.