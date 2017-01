Sex and the City 3, via libera al terzo episodio tratto dalla serie tv

Impazienti di rivedere Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte per le vie di New York? L'attesa è finita. "Sex and the City 3" non è più solo un progetto. Il terzo capitolo del reboot di una delle serie più amate della televisione torna al cinema. Stando a RadarOnline le quattro attrici protagoniste avrebbero già firmato il contratto, d'accordo all'unanimità con la sceneggiatura del film.

Un traguardo raggiunto dopo non pochi tira e molla soprattutto con la protagonista per antonomasia della serie tv Sarah Jessica Parker, che non aveva approvato del tutto la sceneggiatura, scettica su una reunion in cui i personaggi appariranno sotto una luce più matura. Ma, aggiustamento dopo aggiustamento, la produzione del film è riuscita ad ottenere la firma di tutte e quattro le attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall. A sei anni e mezzo dall’ultimo film via libera quindi alle riprese di Sex and the City 3, che dovrebbero cominciare già la prossima estate, cercando di sovrapporsi con le riprese dei nuovi episodi di "Divorce", la nuova serie di Sarah Jessica Parson, che ha ottenuto la conferma per una seconda stagione.