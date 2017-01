"Servizio Pubblico", scoppia la lite tra Marco Travaglio e Michele Santoro

18:34 - Che i rapporti tra i due fossero tesi si sapeva ma ciò che è accaduto durante l'ultima puntata di "Servizio Pubblico" ha cacciato via qualsiasi dubbio. E' scoppiata la lite tra Michele Santoro e Marco Travaglio tanto che il vicedirettore de "Il Fatto Quotidiano" ha abbandonato lo studio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Il conduttore aveva invitato Travaglio ad abbassare i toni per le accuse al presidente della Regione Liguria Burlando.

"Sono trent'anni che faccio questo mestiere e che credo nel libero confronto - ha detto Santoro -. Finchè esisterò tutti avranno il diritto di dire la propria. Se in questo Paese sta emergendo la voglia di non ascoltare gli altri, io non la condivido e non la condividerò mai".



Travaglio è stato protagonista di un acceso dibattito con il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando sulla gestione del territorio e le cause che hanno portato all'alluvione di Genova. Poi si è sentito attaccato da uno degli studenti "angeli del fango" ed è tornato ad accusare il Governatore di essere un cementificatore.



Santoro ha quindi interrotto il collega, contestandogli di aver insultato il suo interlocutore, impedendo così il dibattito democratico. "Io non ho insultato nessuno", ha replicato Travaglio lasciando lo studio, inquadrato di sfuggita dalle telecamere.