"Scrubs": JD, Turk e Cox di nuovo insieme

"Scrubs" ha ormai chiuso i battenti da un pezzo, ma gli attori non si sono persi di vista in questi anni. Il protagonista della sit-com JD, alias Zach Braff, ha infatti condiviso sui social un selfie che lo ritrae insieme al suo migliore amico Turk (interpretato da Donald Faison) e al cinico Dottor. Cox (John C. McGinley). "Riuniti ed è sempre bellissimo" ha commentato l'attore a margine dello scatto, augurando un felice anno nuovo a tutti i fan.