16 febbraio 2015 "Saturday Night Live", grande festa e parate di stelle per i 40 anni dello show Tutte le vecchie star del programma e tanti ospiti hanno partecipato alla puntata speciale per celebrare la trasmissione comica più popolare degli Stati Uniti

15:04 - Grande festa per i primi 40 anni del "Saturday Night Live", lo show comico più famoso degli Stati Uniti che ha lanciato grandissimi artisti, da Bill Murray a Tina Fey. Parata di stelle per le oltre tre ore e mezza di spettacolo, in cui molto atteso era Eddie Murphy, che tornava sul palco dove è cominciata la sua carriera 31 anni dopo l'ultima apparizione. Tra gli ospiti della serata, tanti big della musica come Kayne West e Taylor Swift.

Lo speciale per i 40 anni dello storico programma della Nbc è stato aperto da Jimmy Fallon e Justin Timberlake che si sono esibiti in un rap di 5 minuti in cui hanno riassunto i momenti salienti della longeva trasmissione. Sul palco si sono poi alternati tutti i comici che in questi anni hanno partecipato allo show, da Jim Belushi a Will Ferrell, da Dan Aykroyd a Steve Martin e poi Billy Crystal e la sempre arzilla Betty White, protagonista di un esilarante sketch in cui bacia appassionatamente Bradley Cooper.



Tante e prestigiose anche le performance musicali della serata con Paul McCartney, introdotto da Keith Richards, che si è esibito in "Maybe I'm Amazed" e "I've Just Seen a Face" insieme a Paul Simon, di cui Miley Cyrus ha cantato "50 Ways to Leave Your Lover". Taylor Swift ha prestato la sua voce a una delle parodie comiche della serata, mentre Kanye West ha regalato un'anteprima del suo prossimo album, cantando con Vic Mensa e Sia il brano "Wolves" per la prima volta da vivo.



La prima puntata del SNL, creato dal produttore Lorne Michaels, andò in onda l’11 ottobre del 1975 con il titolo NBC’s Saturday Night. Da allora il programma è stato trasmesso ogni sabato sera, diventando un appuntamento fisso per gli americani. Lo show ha vinto 40 Emmy Awards ed è stato inserito dalla rivista Time al nono posto nella classifica dei 50 migliori spettacoli di tutti i tempi.