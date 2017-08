"One Chicago", su Italia 1 si incontrano le tre serie tv

Lunedì 10 luglio approda su Italia 1 in prima serata il crossover da tris che farà incontrare " Chicago Fire ", " Chicago Med " e " Chicago P.D .". Nella serata evento i tre titoli del franchise "Chicago", l'universo televisivo firmato Dick Wolf e ambientato nella città del vento, entrano in collisione grazie ad una storia che ha inizio con il ritrovamento di Christopher Herrmann ( David Eigenberg ) in fin di vita.

Una caccia all'uomo che coinvolgerà in maniera differente tutte e tre le squadra. La caserma 51 del Chicago Firehouse, i medici del Chicago Medical Center e il team del distretto 21 del Dipartimento di Polizia.



Il crossover #OneChicago è composto da tre episodi a staffetta: la decima puntata di "Chicago Fire" (quarta stagione) passerà il testimone alla quinta di "Chicago Med" (prima stagione), mentre la decima puntata di "Chicago P.D". (terza stagione) chiuderà il cerchio.



Chicago Fire (ore 21.15): Dawson trova Herrmann a terra e lo porta dubito al Chicago Med. Nel frattempo, la Caserma 51 viene chiamata per spegnere un incendio, la cui causa è un tentato suicidio con il gas.



Chicago Med (ore 22.05) Hermann e' sempre in condizioni critiche. In reparto vengono portate tre donne accomunate da una condizione clinica analoga: sembrano affette da un sovradosaggio di chemioterapici, sebbene nessuna di loro stia combattendo contro il cancro. Charles e Goodwin vogliono scoprire la verità e si rivolgono alla polizia.



Chicago P.D. (ore 23.00) Mentre al Chicago Med arriva una quarta donna nelle stesse condizioni delle altre, si riesce finalmente a scoprire il nome del medico a cui si era rivolta la moglie di Voight prima di morire di cancro. Mentre la squadra continua le ricerche, il sergente è sempre più determinato a scoprire la verità.