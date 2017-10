"Le Iene": Platinette al suo hater: "Se lo fai ancora ti faccio un c*** così!"

L'ondata di odio sui social non è purtroppo una novità. Questa volta a finire nel mirino degli hater , con insulti e minacce di morte, è stata Platinette . Insieme all'inviata de " Le Iene " Mary Sarnataro è andata a incontrare la persona che le ha consigliato di suicidarsi. Si chiama Luca e si definisce 'trasformista' e in effetti dal vivo si è trasformato da leone da tastiera ad agnellino impaurito.

Nonostante il veleno sputato sul Web, l'incontro con Platinette sembra farlo felice in un primo momento. L'opinionista però lo inchioda subito alle sue responsabilità: "Perché vuoi che mi suicidi?". "I miei amici a volte si permettono di prendere il computer e scrivere queste cose. Tu hai perfettamente ragione, ma non ho pensato di rimuovere il post" si giustifica lui.



"E tu permetti che lo facciano? Se ti azzardi ancora a scrivere qualcosa di immotivato, su un tema così serio, vengo e ti faccio un c*** così! Ci sono ragazzi con la metà dei nostri anni che di fronte ad offese anche minori hanno fatto dei passi lo sai di che genere..." lo rimprovera Platinette. Avrà imparato la lezione?