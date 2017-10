Emma Marrone, a "Le Iene" faccia a faccia con il suo hater: "Piacere, la cagna"

Emma Marrone è tanto amata ma anche molto bersagliata sui social. "Le Iene" hanno organizzato un incontro a sorpresa con uno dei suoi hater, che in diverse occasioni ha scritto sui social commenti offensivi nei suoi confronti. Durante il faccia a faccia, Emma ha detto di accettare critiche sulla sua musica ma non il resto delle offese. Il ragazzo, imbarazzato: "Non c’è un modo per giustificarmi. Sono stato molto leggero".

"Piacere, la cagna", ha esordito Emma Marrone presentandosi a Giovanni, suo hater, in un ristorante di Roma. "Cagna" è il modo con cui la chiama spesso sui social. La cantante ha snocciolato tutte le offese e gli insulti da lui ricevuti.



Il ragazzo ha provato a giustificarsi: "Era una cosa per scherzare. Ho scritto una cosa per la quale volevo, approvazione, consenso". E ha aggiunto che le sue "sono parole rivolte ad un personaggio pubblico". Ma la coach di "Amici" ha ribattuto: "Io personaggio pubblico? No, sono una donna come la tua ragazza".