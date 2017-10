Faccia a faccia di Sgarbi con un hater davvero speciale...don Giovanni

Mary Starnone continua la sua caccia agli hater in rete dei vip. Questa volta la frizzante inviata de Le Iene fa incontrare il critico d’arte più “polemista” della televisione italiana, Vittorio Sgarbi, con un hater davvero speciale: un prete. Si tratta di don Giovanni che attraverso il suo profilo social ha attaccato, e con un linguaggio molto colorito, il noto opinionista: a volte quindi i ruoli si invertono. Con il pretesto di una partecipazione come opinionista di un finto dibattito televisivo il don “hater” e Sgarbi si trovano faccia a faccia.



L’incontro si apre con una stretta di mano tra i due e il commento del critico: ““Lui mentre vuole migliorare me peggiora se stesso. Per cui lui fa quello che vorrebbe che non facessi”. Il confronto continua e quando al Don vengono mostrati gli epiteti che ha usato nei suoi commenti su Facebook egli ammette di aver sbagliato “Chiedo scusa, sono proprio pentito. Avete messo il dito sulla piaga”. L’incontro si conclude con una promessa che il prete strappa a Vittorio Sgarbi.