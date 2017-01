"L'isola di Adamo ed Eva", primi nudi tra occhiatine e rivalità

Nudi, come mamma li ha fatti, su un'isola deserta si sono destreggiati tra tentazioni, baci, lotte nel fango, occhiatine e rivalità. Ecco le prime due coppie che si sono formate nel reality " L'isola di Adamo ed Eva " condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv. Polina ha preferito Emanuele a Stefano , Irene prima ha baciato Charles e poi ha scelto John . L'obiettivo è trovare l'anima gemella nel paradiso, sfidando il serpente tentatore.

I ragazzi si conoscono infatti per la prima volta, completamente nudi, su un'isola incontaminata e deserta, e spogliati di tutto si corteggiano e si scelgono. L'unica regola è "giocare a carte scoperte", mostrando corpo ed emozioni. E cercando di tenere a freno gli istinti più selvaggi. Anche se non si soffre la fame, le insidie sono dietro l'angolo: alla fine della puntata il protagonista sceglie chi tenere con sé che a sua volta potrà decidere se ricambiare o meno l'interesse.

Nella prima puntata andata in onda sul canale di Discovery Italia, il Dj Stefano è stato "sconfitto" dalla fisicità del magazziniere del Testaccio Emanuele, single, che è subito attratto dall'educatrice cinofila Polina: "Una così, vestita, avrei voglia di spogliarla". Emanuele si sente a suo agio senza veli, le cucina del pesce, e forse anche per questo fa breccia nel cuore della ragazza. "Divertiti con Mr. Amatriciana", è la sentenza del pretendente scartato.

La Eva della seconda coppia è Irene, ex-allenatrice di wrestling e mamma di un bambino di tre anni. Giovanni, lato B in bella vista e playboy incallito, viene giudicato subito "mammone" e all'inizio non le piace. Tanto che quando arriva il muscolosissimo tentatore di colore Charles scatta subito il bacio con Irene. Giovanni-John e Charles vengono subito messi alla prova con la lotta nel fango. Che fa cambiare idea a Irene che porta in barca con sé John.