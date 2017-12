"Isola dei famosi", Alessia Marcuzzi sfida Stefano De Martino: "Ti batterò"

"Benvenuto Stefano De Martino". Alessia Marcuzzi saluta così su Instagram il suo nuovo inviato a "L'Isola dei famosi" che partirà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. E lancia una sfida al ballerino: "Devi sapere una cosa di vitale importanza: io sono una ballerina bravisssssssima che non ha avuto modo di esprimersi al meglio... e il pensiero che tu sappia fare delle cose meglio di me mi distrugge! Sappi che io ti sfiderò".