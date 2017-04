Camila scopre che Hernando, pur sapendo dell’attentato a Miel Amarga, non ha fatto nulla per salvare Severo e la sua famiglia. Severo, invece, fomentato da donna Francisca, promette di vendicarsi, ma una bella notizia riesce a dissuaderlo dai suoi intenti. Ecco in esclusiva le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 16 al 22 aprile.