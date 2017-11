"Il Segreto": le anticipazioni della prossima settimana

Gli episodi della fiction "Il Segreto" in onda su Canale 5 da lunedì 7 a domenica 13 agosto riserveranno grandissime sorprese, a partire dalle tanto attese nozze tra Carmelo e Mencia. La situazione di Francisca si fa sempre più complicata, a tal punto che Cristobal la costringe a servire a tavola.



Dolores mette in guardia Hernando su alcuni atteggiamenti ambigui tra Camila e Nestor, mentre l'uomo decide di dedicare un’intera giornata alla sua amata. Tuttavia costui inizia a sospettare qualcosa, e Nicolas si offre di aiutarlo a indagare: alla fine della settimana verrà a svelato un importante segreto.



Mentre Raimundo prende in considerazione la proposta di diventare Intendente Municipale, Cristobal deve affrontare la rivolta organizzata dai suoi dipendenti e successivamente narcotizza Emilia, che al suo risveglio è convinta di aver subito violenza.