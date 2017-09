"Il giallo della settimana", al via la terza edizione del format condotto da Remo Croci

Sabato 9 settembre torna alle ore 22 su TgCom24 "Il Giallo della Settimana" . Per la terza edizione dello spin off di "Quarto Grado" ritroveremo alla conduzione Remo Croci . "E' un format che consente di approfondire, ogni sabato sera, uno dei tanti casi di cronaca nera e di giudiziaria", ha dichiarato lo stesso giornalista. Nella prima puntata sarà approfondito il delitto di Antonietta Migliorata, la donna di 73 anni uccisa nella sua casa di Rho.

Remo Croci continua: "Il programma a due anni dalla prima puntata ha raccolto consensi da parte dell'opinione pubblica. E' uno stimolo per continuare a trattare i casi sempre con il massimo rispetto per le famiglie delle vittime e per fornire a chi ci segue sempre nuovi elementi di approfondimento".



Per questa nuova edizione non ci sarà un opinionista come fu con Raffaele Sollecito e Marina La Rosa ma un pool di esperti che si alterneranno negli studi di Milano e di Roma. Nella squadra del Giallo figurano l'avvocato Serena Gasperini, Don Patrizio Coppola, il professor Sergio Novani e l'investigatore Ezio Denti.