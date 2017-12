"Grande Fratello 9", Vanessa Ravizza mostra il pancione: "Aspetto Chloè"

Vanessa Ravizza aspetta un'altra bimba. Ad annunciarlo è la stessa ex gieffina sui social. Con una foto inequivocabile: "Aspettando Chloè ". Nell'hastag rivela anche che è incinta di sei mesi. La storia con il calciatore del Monopoli Mauel Sarao procede quindi a gonfie vele. Nel 2014 la coppia ha dato alla luce Jolie .

"Più di ieri meno di domani #nostrocovo #miaforza", le scrive il compagno. La foto di Vanessa è stata subito inondata di like e commenti di fan che non l'hanno mai dimenticata e che la seguono quotidianamente anche adesso che non fa più parte dello showbiz.

La Ravizza si è lasciata definitivamente alle spalle l'avventura nella Casa del Grande Fratello dove aveva trovato anche l'amore, con Alberto Scrivano. Adesso con Manuel e la bellissima famiglia ha voltato definitivamente pagina.