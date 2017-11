Chicca e Giovanni, prima vacanza con la piccola Ginevra

Gli ex gieffini Chicca e Rocco, dopo l'arrivo di Ginevra, sono ancora più uniti e innamorati. Negli scatti pubblicati da Nuovo Tv si vede la famigliola in spiaggia a Porto Cervo, mentre si gode il tramonto. I due neo-genitori hanno occhi solo per la loro bimba e la riempiono di attenzioni e coccole. Non trascurano però la loro vita di coppia e, approfittando del riposino, si scambiano lunghi e appassionati baci in riva al mare