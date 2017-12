Melita Toniolo sexy mamma: "Daniel nasci, sono esaurita!"

Tra pochi giorni Melita Toniolo diventerà mamma per la prima volta. La scadenza è il 7 dicembre e la showgirl in questi nove mesi ha vissuto con allegria e serenità la gravidanza. Più bella che mai, non ama tanto parlare ma si racconta sui social con tante foto. A Tgcom24 confessa per la prima volta l'emozione che sta vivendo con il compagno Andrea Viganò: "Daniel sta bene, sono esaurita (scherza, ndr) e voglio partorireee".

Melita, che sta lavorando molto sui social, confessa che ha "preso 16 kg e non faccio nessuna dieta, mi sfondo di dolci in questo ultimo mese... non ho mai avuto voglie strane, ho cambiato solo l'acqua: ora frizzante e non più naturale e ne bevo 5-6 litri al giorno perché ho un cammello dentro non un bambino!".

La Toniolo non ha subìto cambiamenti e confessa di piangere spesso: "Lo faccio sempre guardando in tv 'Giovani Ostetriche', ma quello lo facevo anche prima, quando non ero incinta... insomma, sono sempre uguale!".